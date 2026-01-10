Capturarea lui Maduro confirmă un secret știut de toată lumea: controversata prezență a militarilor și spionilor cubanezi în Venezuela

Influența cubaneză în aparatul de securitate venezuelean a fost semnalată de două decenii de experți, disidenți și organisme internaționale. Guvernele ambelor țări au negat însă întotdeauna orice tip de colaborare sau prezență militară din insulă în statul sud-american, scrie EFE.

Un raport din 2022 al Misiunii Independente de Determinare a Faptelor a ONU a concluzionat, după analizarea unor acorduri scrise confidențiale între Caracas și Havana, că această colaborare datează din 2006, când președinți erau Hugo Chávez și Fidel Castro.

Documentul, prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, afirmă că „agenți ai statului cubanez au instruit și au consiliat Direcția Generală de Contrainformații Militare” venezueleană „în unele dintre activitățile sale de informații și contrainformații”, potrivit fostelor cadre ale instituției.

Alți experți au indicat că sosirea cubanezilor a început chiar mai devreme, la scurt timp după lovitura de stat care l-a înlăturat pentru două zile pe Chávez de la putere în 2002.

Un acord militar secret

Conform cărții „Invazia consimțită” (Debate, 2019), scrisă de un grup de jurnaliști venezueleni sub pseudonimul Diego G. Maldonado, Chávez a decis să încredințeze problemele de securitate națională elementelor cubaneze după consultări cu Castro.

Cartea susține, așa cum au confirmat mai multe publicații în 2019, că cele două țări au semnat în 2008 un acord militar secret prin care Cuba primea un rol central în restructurarea serviciilor venezuelene de contrainformații, pe lângă misiunea de a instrui ofițerii din această țară și de a consilia direct Direcția Generală de Contrainformații Militare.

La doi ani după semnare, generalul venezuelean în retragere Antonio Rivero s-a desprins de chavism și a acuzat Executivul că permite infiltrarea funcționarilor G2, serviciul de informații al Cubei.

Rivero, arestat în 2013, trăiește în exil din 2014. Asupra lui planează diferite acuzații în Venezuela, inclusiv divulgarea unor informații militare, ultraj la Forța Armată și instigare la infracțiune.

Un secret cunoscut: controversata prezență a militarilor și spionilor cubanezi în Venezuela

Aproape un deceniu mai târziu și deja cu Maduro președinte, Manuel Ricardo Cristopher, fost șef al Serviciului Bolivarian de Informații (Sebin), a rupt și el legăturile cu chavismul după mobilizările disidente din 2019 și a indicat în aceeași direcție.

Concret, acesta a criticat prezența a mii de militari cubanezi în țară, autonomia de comandă a spionajului cubanez la Caracas și faptul că printre atribuțiile sale se afla primul inel de securitate al lui Maduro.

În același an, Statele Unite au lansat cea mai directă acuzație privind inelul de protecție cubanez al lui Maduro, în principal pe fondul protestelor antiguvernamentale.

Ziua în care Trump l-a numit pe Maduro „marionetă cubaneză”

Diferite figuri ale primei administrații a președintelui Donald Trump, precum secretarul de stat de atunci Mike Pompeo, au afirmat că în Venezuela activau între 20.000 și 25.000 de agenți de securitate și militari cubanezi.

Trimisul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, a susținut, pe de altă parte, că exista un nucleu dur format din 2.000 de agenți de informații cubanezi în țara sud-americană.

Havana a negat categoric. Johana Tablada, pe atunci director adjunct pentru Statele Unite al Ministerului cubanez de Externe, a vorbit despre „calomnie”.

„Nu există trupe cubaneze în Venezuela. Nu există trupe de securitate ale Cubei în Venezuela. Cuba nu participă cu trupe sau efective militare în operațiuni militare sau de securitate în Venezuela”, a declarat aceasta.

Trump l-a numit atunci pe Maduro „marionetă cubaneză” și a amenințat insula cu aplicarea unui „embargo total” dacă nu își retrage trupele din Venezuela. La aceasta, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a răspuns că țara lui nu menține „operațiuni militare sau trupe” în Venezuela.

Un secret cunoscut: controversata prezență a militarilor și spionilor cubanezi în Venezuela

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a adăugat că în Venezuela existau aproximativ 20.000 de colaboratori, majoritatea medici, dar și specialiști din alte domenii, precum sportul (servicii pe care Caracas le plătea cu petrol). El a precizat că exista personal și în alte arii, dar întotdeauna în cadrul unei „cooperări civile”.

Totuși, chiar Guvernul cubanez i-a descris pe cei 32 de militari morți în timpul atacului Washingtonului asupra Venezuelei drept „combatanți”.

Potrivit Executivului din Caraibe, cubanezii „au căzut după o rezistență fermă în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor”.

Acesta a mai afirmat că prezența lucrătorilor din ministerele Forțelor Armate Revoluționare și de Interne în Venezuela se datorează faptului că aceștia „îndeplineau misiuni” la Caracas „la solicitarea organelor omoloage ale acelei țări”.