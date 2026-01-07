Zelenski cere SUA să-l vizeze pe Kadyrov pentru a pune presiune pe Putin

Zelenski a făcut declarațiile miercuri, într-o discuție cu jurnaliștii, în care a cerut partenerilor occidentali, în special Statelor Unite, să acționeze mai rapid și mai ferm pentru a forța Moscova să accepte o pace reală.

Liderul ucrainean a spus că eforturile diplomatice există, dar nu sunt suficiente pentru a opri războiul, notează Interfax-Ukraine.

Președintele Ucrainei a dat drept exemplu operațiunea militară desfășurată de SUA la începutul lunii ianuarie la Caracas, când forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia.

Ulterior, Washingtonul a confirmat că Maduro a fost dus în Statele Unite, unde se confruntă cu acuzații federale legate de trafic de droguri și arme.

„Au făcut o operațiune și lumea a văzut rezultatul. A fost rapid. O acțiune similară împotriva lui Kadyrov ar putea să-l facă pe Putin să înțeleagă și să se gândească de două ori”, a spus Zelenski.

El a subliniat că SUA dispun de toate instrumentele necesare pentru a exercita presiuni suplimentare asupra Rusiei, dacă Ucraina rămâne o prioritate reală pe agenda Washingtonului.

În paralel cu demersurile diplomatice, Zelenski a insistat că Ucraina trebuie să-și consolideze apărarea, inclusiv prin sisteme antiaeriene, o armată puternică și investiții în producția de drone.

Anterior, Zelenski a declarat că Ucraina urmărește un acord de securitate cu Statele Unite, aprobat de Congres, după modelul Articolului 5 al NATO, ca alternativă la aderarea deplină la Alianță.