Deportarea cetățenilor iranieni din SUA: Al doilea zbor charter cu iranieni a plecat din Arizona spre Teheran

Deportații, printre care s-ar fi aflat convertiți la creștinism și membri ai comunității LGBTQ+, se tem pentru siguranța lor la întoarcerea în Iran, scrie BBC.

Detalii ale operațiunii

Potrivit informațiilor publicate de BBC, avionul charter a decolat duminică din Mesa, Arizona, având escale în Cairo și Kuweit înainte de a ajunge în Teheran. Ministerul de Externe iranian a confirmat repatrierea, în timp ce autoritățile americane de imigrație au refuzat să confirme sau să infirme operațiunea, invocând motive de securitate.

Acesta este al doilea zbor de acest tip în mai puțin de două luni, primul având loc la sfârșitul lunii septembrie — un eveniment rar de cooperare între Washington și Teheran, în ciuda tensiunilor diplomatice tot mai accentuate.

Critici și îngrijorări privind siguranța deportaților

Părintele Joseph Bach, membru al organizației franciscane Borderland Companions of Hope, a denunțat ferm deportările, numindu-le „cel mai necreștin gest posibil” și „un zbor al morții”. El afirmă că printre deportați se aflau iranieni convertiți la creștinism și persoane LGBTQ+, categorii vulnerabile care se confruntă în Iran cu riscuri majore, inclusiv persecuție legală și socială.

Potrivit acestuia, mai mulți deținuți din centrul de detenție din Arizona au declarat că se tem că întoarcerea în Iran le-ar putea pune viața în pericol.

Reacția autorităților iraniene

În timp ce organizațiile umanitare critică măsura, autoritățile iraniene prezintă repatrierea ca rezultat al „politicilor anti-imigrație și discriminatorii ale SUA”. Agenția Mizan News, afiliată sistemului judiciar iranian, citează un oficial consular care susține că deportații „și-au exprimat disponibilitatea de a se întoarce”.