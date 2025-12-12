Nave rusești cu încărcătură militară, doborâte de forțele speciale ucrainene

Două dintre navele rusești doborâte ar fi transportat arme, dar și echipamente militare în Marea Caspică, notează Sky News.

Potrivit comunicatului publicat pe Telegram de Forțele de Operațiuni Speciale, mișcarea insurgentă „Chernaya Iskra” a furnizat informații detaliate despre ruta, dar și încărcătura navelor lovite.

Cele două nave de transport, „Composer Rachmaninov” și „Askar-Sarydzha”, sunt supuse sancțiunilor SUA din cauza transporturilor militare dintre Iran și Federația Rusă.

Locul unde s-a desfășurat operațiunea militară nu a fost precizat, însă se precizează că a avut loc în colaborare cu partizani ai „Mișcării Locale de Rezistență”, o rețea militară care acționează sub acoperire pe teritoriul Rusiei, formată din celule specializate în operațiuni de sabotaj și contraspionaj, potrivit ministerului Apărării din Ucraina.

Reamintim că joi, mai multe drone ucrainene au lovit platforma petrolieră rusească Filanovski din Marea Caspică, potrivit declarațiilor date de o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei.