Răsturnare de situație. Iranul anunță că va participa la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington

„Amir Ghalenoei, selecționerul echipei naționale a Iranului, va participa la ceremonia tragerii la sorți ca reprezentant tehnic al echipei, alături de una sau două persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Federației Iraniene de Fotbal la televiziunea de stat, conform AFP.

Vineri, purtătorul de cuvânt al federației anunțase că a informat FIFA că delegația iraniană nu va participa la ceremonie deoarece Statele Unite au refuzat să acorde viză mai multor membri ai delegației.

Patru membri ai delegației au primit în cele din urmă vize

Potrivit site-ului sportiv iranian Varzesh 3, patru membri ai delegației, inclusiv Ghalenoei, au primit vize pentru tragerea la sorți programată pe 5 decembrie.

Naționala Iranului a obținut a patra calificare consecutivă la Cupa Mondială și a șaptea din istorie.

Iranul nu a ajuns niciodată în fazele eliminatorii, dar a trăit un moment special la Mondialul din 1998, în Franța, când a învins SUA cu 2-1 în grupele competiției. Americanii și-au luat revanșa în 2022, în Qatar, impunându-se cu 1-0.

Statele Unite, care găzduiesc Cupa Mondială alături de Canada și Mexic, și Iranul se află în conflict de peste patru decenii.