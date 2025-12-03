Răsturnare de situație. Iranul anunță că va participa la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington

„Amir Ghalenoei, selecționerul echipei naționale a Iranului, va participa la ceremonia tragerii la sorți ca reprezentant tehnic al echipei, alături de una sau două persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Federației Iraniene de Fotbal la televiziunea de stat, conform AFP.
Vineri, purtătorul de cuvânt al federației anunțase că a informat FIFA că delegația iraniană nu va participa la ceremonie deoarece Statele Unite au refuzat să acorde viză mai multor membri ai delegației.
Potrivit site-ului sportiv iranian Varzesh 3, patru membri ai delegației, inclusiv Ghalenoei, au primit vize pentru tragerea la sorți programată pe 5 decembrie.
Naționala Iranului a obținut a patra calificare consecutivă la Cupa Mondială și a șaptea din istorie.
Iranul nu a ajuns niciodată în fazele eliminatorii, dar a trăit un moment special la Mondialul din 1998, în Franța, când a învins SUA cu 2-1 în grupele competiției. Americanii și-au luat revanșa în 2022, în Qatar, impunându-se cu 1-0.
Statele Unite, care găzduiesc Cupa Mondială alături de Canada și Mexic, și Iranul se află în conflict de peste patru decenii.