Ronaldinho a încântat la Iași în meciul demonstrativ cu echipa României

La stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași a avut loc meciul demonstrativ Ronaldinho și prietenii, care a adunat numeroși fani ai fotbalului.
Andrei Rachieru
29 nov. 2025, 20:21, Sport

Evenimentul s-a încheiat cu victoria echipei conduse de superstarul brazilian, scor 7-4, împotriva selecționatei României, într-un meci marcat de ceață densă, care a afectat vizibilitatea jucătorilor.

Partida a fost un adevărat spectacol fotbalistic. Ronaldinho, alături de nume mari ale fotbalului internațional, a oferit momente de magie pe teren, înscriind unul dintre goluri și încântând publicul prezent. Alți jucători internaționali care au contribuit la scorul final de 7-4 au fost Vincenzo Iaquinta, Rafinha, Raffaele, Diego Souza, Cristian Zaccardo și Naldo.

De cealaltă parte, echipa României, formată din nume importante ale fotbalului autohton, a reușit să marcheze prin Bogdan Pătrașcu, Costin Curelea și Romulus Miclea. Un moment deosebit a fost golul din „rabona” înscris de selecționerul actual al naționalei U21. Totodată, portarul Răzvan Stanca a apărat un penalty executat de Ronaldinho, stârnind aplauze din tribune.

Din echipa internațională condusă de Ronaldinho au mai făcut parte jucători de top precum Helton, Anderson Polga, Christian Panucci, Andre Santos, Amauri, Marek Jankulovski, Maicon și Eric de Oliveira. Lotul României a inclus fotbaliști precum Răzvan Stanca, Eduard Stăncioiu, Sorin Paraschiv, Miodrag Belodedici, Marius Niculae, Liviu Ciobotariu, Alin Rațiu, Adrian Neaga, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Gabi Tamaș, Dan Alexa și Lucian Sănmărtean.

Evenimentul a fost mai mult decât un simplu meci: a reprezentat o oportunitate unică pentru fanii din Iași de a-i vedea pe marii fotbaliști internaționali într-un cadru relaxat, dar plin de emoție. Chiar și ceața densă nu a împiedicat spectacolul oferit de Ronaldinho și colegii săi, iar publicul prezent a savurat fiecare moment al partidei demonstrative.