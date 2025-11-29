Dinamo urcă pe locul 2 în Superligă după victoria cu Oțelul

Dinamo a obținut sâmbătă seară o victorie importantă în etapa a 18-a a Superligii, 1-0 cu Oțelul Galați pe Arena Națională.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 37 de Cătălin Cîrjan, care a finalizat cu o lovitură de cap precisă o acțiune construită de dinamoviști cu 14 pase consecutive.

Într-un meci disputat pe ploaie, bucureștenii au controlat în general jocul, iar Oțelul a fost aproape de egalare doar înainte de pauză, când Epassy a respins spectaculos voleul lui Paulinho.

În partea secundă, echipa lui Zeljko Kopic a gestionat avantajul, iar gălățenii nu au găsit soluții pentru a desface apărarea celor de la Dinamo.

Cu acest succes, Dinamo ajunge la 34 de puncte și urcă, cel puțin temporar, pe locul 2 în Superligă, cu nouă victorii, șapte remize și două înfrângeri. Oțelul rămâne pe 7, cu 24 de puncte.