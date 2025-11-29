Dinamo – Oțelul Galați, întârziat. Motivul și noua oră de start / Sistemul VAR afectat și el

Startul partidei de pe Arena Națională a fost reprogramat pentru 21:00, din cauza unor probleme tehnice semnalate de organizatori. O nouă amânare este posibilă.

Meciul ar urma să se joace și fără sistem VAR, din cauza unor probleme apărute la carul de transmisie care au fost provocate de ploaia intensă din București.

Meciul va fi transmis și cu un număr limitat de camere.

Duel cu miză importantă în zona play-off-ului

Dinamo vine la acest joc de pe locul 4 în clasament, cu 31 de puncte după 17 etape (8 victorii, 7 remize, 2 înfrângeri, golaveraj 27–16). Un succes în fața gălățenilor ar putea urca formația din „Ștefan cel Mare” până pe locul 2, peste FC Botoșani, cel puțin provizoriu.

Oțelul se află pe poziția a 7-a, cu 24 de puncte, la doar două „lungimi” de zona play-off-ului.

Revanșă pentru „câini” după eșecul din tur

Partida are și o puternică miză de orgoliu. În tur, la Galați, Oțelul s-a impus cu 2–1, obținând atunci prima victorie a sezonului și provocându-i lui Dinamo primul eșec în actuala ediție de campionat.

În plus, confruntarea este condimentată de tensiunile dinaintea jocului, după ce clubul gălățean a acuzat Dinamo de măsuri „discriminatorii” privind accesul fanilor oaspeți, situație asupra căreia bucureștenii au revenit ulterior.