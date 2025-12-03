Germania va găzdui Campionatul European Feminin de fotbal din 2029

Decizia a fost anunțată de președintele UEFA, Aleksander Ceferin, în cadrul unei ceremonii speciale care a avut loc miercuri după-amiază.

Germania a fost aleasă într-o competiție care a mai inclus o candidatură a Poloniei și una comună a Danemarcei și Suediei.

Germania se așteaptă să atragă peste un milion de spectatori pe stadioanele din Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanovra, Leipzig și Wolfsburg, scrie AP.



Elveția a stabilit un record de audiență la turneul Euro 2025 din iulie, cu un total de peste 650.000 de spectatori, cu o medie de 21.000 pe meci.