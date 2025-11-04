Prima pagină » Sport » Arbitrul român Bogdan Hanceariuc, delegat la turneul final UEFA Futsal Euro 2026

Arbitrul român Bogdan Hanceariuc a fost inclus pe lista oficialilor de joc pentru turneul final UEFA Futsal Euro 2026, care va avea loc între 21 ianuarie și 7 februarie 2026, în Letonia, Lituania și Slovenia, anunță marți Federația Română de Fotbal.
Sursa: frf.ro
Petre Apostol
04 nov. 2025, 17:11, Sport

Hanceariuc va conduce partide în Slovenia, fiind unul dintre cei 16 arbitri desemnați pentru meciurile din această țară.

În 2025, Hanceariuc a fost prezent și la Campionatul European de futsal U19 din Republica Moldova, acumulând experiență la nivel internațional.

Componența grupelor la UEFA Futsal EURO 2026:

Grupa A: Letonia, Croația, Georgia, Franța

Grupa B: Lituania, Armenia, Cehia, Ucraina

Grupa C: Slovenia, Belarus, Spania, Belgia

Grupa D: Polonia, Italia, Ungaria, Portugalia

Echipa națională a României a ratat calificarea la turneul final, pierzând în disputa din barajul de calificare cu Ungaria, scor general 4-5.