Arbitrul român Bogdan Hanceariuc, delegat la turneul final UEFA Futsal Euro 2026

Hanceariuc va conduce partide în Slovenia, fiind unul dintre cei 16 arbitri desemnați pentru meciurile din această țară.

În 2025, Hanceariuc a fost prezent și la Campionatul European de futsal U19 din Republica Moldova, acumulând experiență la nivel internațional.

Componența grupelor la UEFA Futsal EURO 2026:

Grupa A: Letonia, Croația, Georgia, Franța

Grupa B: Lituania, Armenia, Cehia, Ucraina

Grupa C: Slovenia, Belarus, Spania, Belgia

Grupa D: Polonia, Italia, Ungaria, Portugalia

Echipa națională a României a ratat calificarea la turneul final, pierzând în disputa din barajul de calificare cu Ungaria, scor general 4-5.