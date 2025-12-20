Stanislas Wawrinka își anunță retragerea din tenis: „2026 va fi ultimul meu an”

Stanislas Wawrinka a transmis pe rețelele sociale că a luat decizia de a se retrage din tenisul profesionist la finalul anului 2026, punând capăt unei cariere care se întinde pe mai bine de două decenii.

Elvețianul afirmă că vrea să își depășească limitele până la final și să se bucure încă o dată de competițiile din circuit, potrivit Prosport.ro.

„Fiecare carte are nevoie de un final. E timpul să scriu capitolul final al carierei mele de jucător profesionist de tenis. 2026 va fi ultimul meu an în turneu. Încă vreau să-mi depășesc limitele și să termin această călătorie în cel mai bun mod posibilă. Încă am vise în acest sport”, a scris Wawrinka.

Supranumit „The Man”, Wawrinka este profesionist din 2002 și a câștigat trei titluri de Grand Slam: Australian Open în 2014, Roland Garros în 2015 și US Open în 2016.

Cea mai bună clasare a sa în ierarhia ATP a fost locul 3 mondial, ocupat în 2014.

De asemenea, a contribuit la câștigarea Cupei Davis de către Elveția, în același an.

În ultimii ani, cariera lui Wawrinka a fost afectată de accidentări și de înaintarea în vârstă.

În prezent, el ocupă locul 157 ATP, iar de-a lungul carierei a obținut premii totale de aproape 38 de milioane de dolari.