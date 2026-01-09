Stan Wawrinka revine la Australian Open: wildcard special pentru campionul din 2014

Stan Wawrinka a câștigat Australian Open în 2014. A fost primul dintre cele trei titluri de Grand Slam din carieră, într-un sezon în care a urcat până pe locul 3 mondial.

Ulterior, elvețianul a mai ajuns în semifinalele turneului de la Antipozi în 2015 și 2017. În 2020 s-a oprit în sferturi. Relația sa cu Melbourne Park rămâne una specială, atât prin rezultate, cât și prin legătura creată cu publicul.

La 40 de ani, celebru pentru reverul său cu o mână, Wawrinka continuă să fie competitiv în circuit.

Debutul de sezon confirmă acest lucru: a contribuit la calificarea Elveției în semifinalele United Cup de la Sydney, obținând victorii notabile, inclusiv în fața francezului Arthur Rinderknech (locul 29 ATP), și forțând un tie-break decisiv în setul al treilea contra lui Flavio Cobolli (locul 22 ATP).

Australian Open 2026 va avea o semnificație aparte pentru „Stan The Man”, care a anunțat că acesta va fi ultimul său an în circuitul profesionist.

„Câștigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele, așa că sunt extrem de recunoscător pentru acest wildcard”, a declarat Wawrinka, în comunicatul organizatorilor, după primirea invitației.

„Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din tenis sunt legate de Melbourne. Simt o conexiune specială cu orașul și cu fanii. Faptul că pot juca la Australian Open la începutul ultimului meu sezon înseamnă enorm pentru mine. Mulțumesc Tennis Australia și abia aștept să revin pe teren la Melbourne Park”, a completat elvețianul.

Alături de el, au mai primit wildcard-uri australienii Jordan Thompson și Chris O’Connell.

Turneul de Grand Slam de la Antipozi începe duminică, 18 ianuarie.