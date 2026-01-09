Prima pagină » Sport » Stan Wawrinka revine la Australian Open: wildcard special pentru campionul din 2014

Stan Wawrinka revine la Australian Open: wildcard special pentru campionul din 2014

Stan Wawrinka va fi prezent pe tabloul principal de simplu masculin la Australian Open 2026, după ce organizatorii au anunțat vineri că i-au acordat un wildcard – o invitație cu simbolică pentru elvețian, aflat în ultimul sezon al carierei.
Stan Wawrinka revine la Australian Open: wildcard special pentru campionul din 2014
07 January 2026, Australia, Perth: Swiss tennis player Stan Wawrinka in action against Argentina's Sebastian Baez during their men's singles quarter-final match between Argentina and Switzerland at the United Cup tennis competition at RAC Arena in Perth. Photo: Richard Wainwright/AAP/dpa
Petre Apostol
09 ian. 2026, 08:35, Sport

Stan Wawrinka a câștigat Australian Open în 2014. A fost primul dintre cele trei titluri de Grand Slam din carieră, într-un sezon în care a urcat până pe locul 3 mondial.

Ulterior, elvețianul a mai ajuns în semifinalele turneului de la Antipozi în 2015 și 2017. În 2020 s-a oprit în sferturi. Relația sa cu Melbourne Park rămâne una specială, atât prin rezultate, cât și prin legătura creată cu publicul.

La 40 de ani, celebru pentru reverul său cu o mână, Wawrinka continuă să fie competitiv în circuit.

Debutul de sezon confirmă acest lucru: a contribuit la calificarea Elveției în semifinalele United Cup de la Sydney, obținând victorii notabile, inclusiv în fața francezului Arthur Rinderknech (locul 29 ATP), și forțând un tie-break decisiv în setul al treilea contra lui Flavio Cobolli (locul 22 ATP).

Australian Open 2026 va avea o semnificație aparte pentru „Stan The Man”, care a anunțat că acesta va fi ultimul său an în circuitul profesionist.

„Câștigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele, așa că sunt extrem de recunoscător pentru acest wildcard”, a declarat Wawrinka, în comunicatul organizatorilor, după primirea invitației.

„Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din tenis sunt legate de Melbourne. Simt o conexiune specială cu orașul și cu fanii. Faptul că pot juca la Australian Open la începutul ultimului meu sezon înseamnă enorm pentru mine. Mulțumesc Tennis Australia și abia aștept să revin pe teren la Melbourne Park”, a completat elvețianul.

Alături de el, au mai primit wildcard-uri australienii Jordan Thompson și Chris O’Connell.

Turneul de Grand Slam de la Antipozi începe duminică, 18 ianuarie.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
Libertatea
4 zodii care se vor îmbogăți în 2026. Experții în astrologie nominalizează nativii care se vor umple de bani anul acesta
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor