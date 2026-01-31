Rybakina, după ce a obținut titlul la Australian Open: A fost o luptă

Sportiva, care s-a născut la Moscova, dar reprezintă Kazahstanul, a vorbit după meci despre adversa sa din finala de la Australian Open, Aryna Sabalenka.

„Este greu să găsesc cuvinte acum. Desigur, vreau să o felicit pe Aryna pentru rezultatele sale uimitoare din ultimii doi ani”, a spus Rybakina, în vârstă de 26 de ani, potrivit AP. „Sper doar că vom juca împreună multe alte finale. A fost o luptă. Sincer”.

Ea a mulțumit și echipei sale de antrenori.

„Am avut multe lucruri de făcut. Mă bucur foarte mult că am obținut acest rezultat”, a spus Rybakina despre echipa sa de sprijin. „Sper să continuăm la fel de bine și anul acesta„.

Pentru Sabalenka, este a doua înfrângere consecutivă în finala din Australia, după ce anul trecut a pierdut în fața lui Madison Keys.

„Să sperăm că anul viitor va fi mai bun pentru mine!”, a spus Sabalenka.

Numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, a pierdut sâmbătă finala feminină de la Australian Open disputată în fața jucătoarei din Kazahstan, Elena Rybakina.