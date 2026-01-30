Djokovic, după calificarea în finala Australian Open: Pare ireal. Am jucat peste patru ore

Novak Djokovic a pus capăt seriei de cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Jannik Sinner într-un meci epic de cinci seturi, ajungând la o victorie distanță de un record de 25 de titluri de Grand Slam și al 11-lea la Melbourne, scrie atptour.com.

„Sincer să fiu, pare ireal. Am jucat peste patru ore, este aproape 2 dimineața. Îmi amintesc de 2012, când am jucat împotriva lui Rafa în finală și a durat aproape șase ore. Nivelul de intensitate și calitatea tenisului au fost extrem de ridicate și știam că asta era singura modalitate prin care puteam să câștig în seara asta împotriva lui. El a câștigat ultimele cinci meciuri împotriva mea. Avea numărul meu de mobil, așa că a trebuit să-mi schimb numărul pentru seara asta”, a spus, glumind, Novak Djokovic.

El a adăugat că a fost una dintre cele mai bune seri din punct de vedere al atmosferei și al susținerii pe care a avut-o în Australia.

Sârbul a vorbit și despre Jannik Sinner: „Am un respect enorm pentru el, este un jucător incredibil. Te împinge la limită, ceea ce mi-a făcut și mie în seara asta, așa că merită o rundă de aplauze… Seara asta a fost una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună, din punct de vedere al atmosferei și al susținerii, pe care am avut-o în Australia”.

Djokovic a spus că abia așteaptă să joace în finala de duminică cu numărul unu mondial, Carlos Alcaraz, care l-a eliminat vineri pe Alexander Zverev.

„L-am văzut pe Carlos după meci și mi-a spus: <Îmi pare rău că am întârziat începerea meciului tău>, iar eu i-am răspuns că sunt bătrân și trebuie să mă culc mai devreme. Abia aștept să-l revăd peste câteva zile”, a mai spus Djokovic.