Alcaraz, pe locul 4 într-un clasament all-time al turneelor ATP 500, după victoria de la Doha

Spaniolul Carlos Alcaraz a câștigă sâmbătă seara turneul de la Doha și a ajuns pe locul 4, la egalitate cu Andy Murray, în topul jucătorilor care au câștigat cele mai multe turnee ATP 500.
22 feb. 2026, 10:08, Sport

Spaniolul în vârstă de 22 de ani a reușit sâmbătă seara o nouă performanță la turneul de la Doha, unde l-a învins în finală pe francezul Arthur Fils, cu 6-2, 6-1, în doar 50 de minute.

Triumful lui Alcaraz în Qatar vine la doar 20 de zile după ce a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a câștigat Career Grand Slam la Australian Open.

„Am venit anul acesta cu o foame de victorii”, a declarat Alcaraz, care a fost eliminat în sferturile de finală de la Doha în 2025. „Cred că după fiecare turneu trebuie să ne stabilim noi obiective. Sunt foarte fericit și mândru de tot ce am realizat împreună cu echipa mea, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost un început de an foarte bun”, a spus Alcaraz, citat de ATP Tour.

Este al nouălea trofeu ATP 500 pentru Alcaraz, care îl egalează pe fostul nr. 1 mondial Andy Murray, pe locul patru în clasamentul categoriei de la înființarea acesteia în 2009.

Topul este condus de Roger Federer, cu 16 titluri, urmat de Rafael Nadal, cu 15, de Novak Djokovic, cu 14, iar pe locul 4 sunt Andy Murray și Carlos Alcaraz, cu câte 9 trofee.

