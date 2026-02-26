Agenția Națională pentru Sport anunță măsuri pentru dezvoltarea bobului românesc, după Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Reprezentanții lotului național de bob au fost prezenți joi la sediul ANS, unde au avut o întâlnire cu președintele instituției, Bogdan-Constantin Matei, și cu conducerea agenției.

Din delegație au făcut parte cei doi sportivi din echipajul de bob 2 persoane, clasat pe locul 5 la Milano Cortina 2026, Mihai Cristian Tentea și Ionuț George Iordache.

Alături de ei au fost prezenți și ceilalți componenți ai lotului: Constantin Dinescu, Mihai Daniel Păcioianu și Andrei Robert Nica, împreună cu antrenorul principal Iulian Păcioianu, antrenorul secund Dorin Grigore și președintele Federației de bob și sanie, Elena Sorina Țicu.

Potrivit ANS, în cadrul întâlnirii au fost stabilite direcții clare pentru perioada următoare: investiții în infrastructură, îmbunătățirea contractelor de activitate sportivă, prioritizarea finanțării în funcție de rezultate, asigurarea unui număr optim de coborâri pentru pregătire și susținerea constantă a sportivilor pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și performanță.

„De-a lungul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, am urmărit cu sufletul la gură evoluția tuturor sportivilor români. Fiecare start, fiecare probă, fiecare secundă trăită la intensitate maximă au însemnat emoție, speranță și mândrie pentru România. Lotul de bob ne-a oferit momente extraordinare. (…) Am discutat deschis despre performanță, despre sacrificii, dar mai ales despre viitor. Bobul românesc are perspectivă, iar sprijinul nostru va fi pe măsura rezultatelor: investiții în infrastructură, îmbunătățirea contractelor de activitate sportivă, prioritizarea susținerii în funcție de rezultate, asigurarea condițiilor optime de pregătire și susținerea sportivilor pentru a-și putea concentra energia acolo unde contează cel mai mult – pe performanță”, a transmis președintele ANS, Bogdan Matei.