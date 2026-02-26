Raport UEFA: Veniturile cluburilor din România s-au dublat, dar problemele structurale persistă

Conform documentului, veniturile medii ale cluburilor de primă ligă din România au crescut de la 14 milioane de euro în 2014 la 21 de milioane de euro în 2024.

Creșterea este susținută în special de majorarea încasărilor comerciale și din sponsorizări, dar și de o ușoară revigorare a veniturilor din bilete.

În detaliu, veniturile din sponsorizări și publicitate au ajuns la 9,3 milioane de euro, cele din drepturi TV și alte surse comerciale la 1,4 milioane de euro. Încasările din bilete au crescut la 1,3 milioane de euro, față de doar 400.000 de euro în urmă cu un deceniu

Pe de altă parte, cheltuielile salariale rămân o povară importantă pentru cluburi. În 2024, salariile medii s-au ridicat la 9 milioane de euro, aproape dublu față de nivelul de 5 milioane de euro înregistrat în 2014

Pierderi operaționale și capital negativ

În ciuda creșterii veniturilor, cluburile din România au raportat pierderi operaționale de aproximativ 6 milioane de euro în 2024. Totuși, situația s-a îmbunătățit comparativ cu 2014, când pierderile se ridicau la 11 milioane de euro.

Transferurile de jucători au generat un mic excedent, de circa 1 milion de euro, contribuind la temperarea pierderilor.

Problemele structurale rămân însă evidente la nivel de bilanț. Raportul arată că activele nete agregate ale cluburilor românești sunt negative, la minus 58 de milioane de euro, iar nouă cluburi înregistrează capitaluri proprii negative.

Această situație indică vulnerabilități financiare și dependență de finanțări externe sau de aporturi ale acționarilor.

Context european: investiții în creștere, presiune pe sustenabilitate

La nivel european, fotbalul de club traversează o perioadă de expansiune financiară, cu investiții majore în infrastructură, academii și modernizarea stadioanelor, arată analiza UEFA.

Veniturile cluburilor europene de fotbal sunt așteptate să depășească pentru prima dată pragul de 30 de miliarde de euro, însă costurile în creștere fac ca profitabilitatea să rămână o provocare, arată UEFA.

Conform UEFA, veniturile din 2025 vor depăși recordul de 28,6 miliarde de euro înregistrat în 2024, menținând trendul ascendent din ultimul deceniu.

Din 2015, veniturile totale ale cluburilor europene au crescut cu peste 13 miliarde de euro, susținute de recompensele din competițiile UEFA, drepturile de televizare, parteneriatele comerciale și încasările din meciuri. În același interval, veniturile din transferuri au crescut cu 211%, semn al atracției globale și al valorii comerciale ridicate a sportului.

Raportul atrage atenția însă asupra costurilor în creștere. Cheltuielile cu personalul non-jucător – tehnic, administrativ, comercial și operațional – au crescut cu 42% între 2021 și 2024, iar alte cheltuieli de operare vor reprezenta 36% din totalul veniturilor în 2025.

În paralel, salariile jucătorilor s-au stabilizat, crescând cu doar 2–3% anual, datorită reglementărilor privind costurile loturilor și unei mai bune gestionări a contractelor.

După cinci ani de pierderi, 2024 a marcat revenirea cluburilor de top din Europa la profit operațional, susținut de recuperarea veniturilor și profituri record din transferuri. Totuși, pierderile totale înainte de impozitare rămân ridicate, 1,1 miliarde de euro, în special pentru cluburile cu costuri financiare mari sau cu salarii raportate la venituri excesiv de ridicate.

Interesul investitorilor pentru fotbalul european rămâne ridicat: 123 tranzacții de investiții și schimbări de proprietate au fost înregistrate în 2025, un record absolut pentru toate cluburile masculine și feminine.