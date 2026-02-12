România vs Polonia. Grupă grea pentru naționala noastră în UEFA Nations League. Grupele complete

LIVE TEXT Tragere UEFA Nations League

Grupă dificilă pentru selecționata tricoloră. Vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia.

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Republica Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, România, Suedia

Grupele A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Republica Cehă

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Urmează grupele B. Unde se află și naționala noastră

Grupele C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

Tragerea a început cu grupa D. Grupele D vor fi următoarele. Componența finală se va stabili după baraje.

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein

A început gala. Tragerea la sorți va avea loc în scurt timp. Mediafax va prezenta grupa României.

UEFA Nations League

România va evolua în Liga B și este repartizată în urna 3, alături de Slovenia, Georgia și Republica Irlanda, echipe pe care nu le poate întâlni în grupa sa. Conform procedurii, „tricolorii” vor extrage câte o echipă din urnele 1, 2 și 4 pentru a completa o grupă de patru.

Urnele Ligii B (2026/27):

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia și Herțegovina, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Republica Irlanda, România

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Meciurile din faza ligii se vor disputa în toamna lui 2026: primele patru etape sunt programate între 24 septembrie și 6 octombrie, iar ultimele două etape între 12 și 17 noiembrie. Ulterior, în martie 2027 sunt prevăzute sferturile din Liga A și barajele de promovare/retrogradare, iar „final four”-ul e planificat pentru 9–13 iunie 2027 (gazda urmează să fie stabilită).

În această ediție, Nations League este așteptată să rămână conectată și la mecanismul de calificare pentru UEFA EURO 2028, oferind unor naționale o șansă suplimentară prin play-off-uri, în funcție de rezultatele obținute.

