Prima pagină » Sport » Sinner, eliminat în semifinala Australian Open de Djokovic

Sinner, eliminat în semifinala Australian Open de Djokovic

Jannik Sinner a fost eliminat în semifinala de la Australian Open de Novak Djokovic, care va juca duminică în finală cu Carlos Alcaraz.
Sinner, eliminat în semifinala Australian Open de Djokovic
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 ian. 2026, 16:44, Sport

Și cea de-a douăa semifinală de la Australian Open a avut nevoie de cinci seturi pentru a-și desemna câștigătorul.

Jannik Sinner, numărul doi mondial, a fost învins de Novak Djokovic. Scorul a fost 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Partida a durat 4 ore și 12 minute.

În finala de duminică, sârbul în vârstă de 38 de ani îl va întâlni pe Carlos Alcaraz, numărul unu mondial.

Spaniolul s-a calificat în prima sa finală de Australian Open vineri, după o semifinală dramatică, de cinci ore și 27 de minute, împotriva lui Alexander Zverev, locul 3 ATP.

Carlos Alcaraz a câștigat cu 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. Partida marchează cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.

Alcaraz se află la un singur succes de a realiza Grand Slam-ul carierei, adică de a câștiga titluri de simplu la toate cele patru turnee de Grand Slam.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
Libertatea
Cum s-a produs accidentul în care a murit Tal Berkovich, fostă concurentă la Chefi la cuțite
CSID
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor