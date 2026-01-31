Sabalenka și Rybakina luptă sâmbătă în prima finală de Grand Slam a anului

Sabalenka a avansat în a patra finală consecutivă a Australian Open după ce a învins-o pe Elina Svitolina în semifinale. Ea o va înfrunta pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 5, care a învins-o pe Jessica Pegula.

Indiferent de rezultatul meciului, Sabalenka va rămâne pe locul 1 în clasamentul WTA, întrucât și-a egalat performanța de la Australian Open 2025.

Campioana va primi o sumă record de aproximativ 2,75 milioane de dolari americani, în timp ce finalista va câștiga un cec de 1,44 milioane de dolari americani, scrie wtatennis.com.

Rybakina a învins-o recent pe Sabalenka cu 6-3, 7-6(0) în finala WTA Finals Riyadh 2025.

Meciul este o revanșă a finalei Australian Open 2023, câștigată de Sabalenka cu 4-6, 6-3, 6-4.

„Nu este ușor să joci împotriva ei, dar avem o istorie grozavă. Este o jucătoare incredibilă. Am avut multe bătălii grozave, am jucat multe finale”, a spus Sabalenka.

„Ultimul meci pe care l-am jucat aici a fost foarte strâns”, a declarat Rybakina presei despre finala din 2023.