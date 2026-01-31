Prima pagină » Sport » Sabalenka și Rybakina luptă sâmbătă în prima finală de Grand Slam a anului

Sabalenka și Rybakina luptă sâmbătă în prima finală de Grand Slam a anului

Numărul 1 mondial Aryna Sabalenka o va înfrunta sâmbătă pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 5, în prima finală de Grand Slam a anului, la Australian Open.
Sabalenka și Rybakina luptă sâmbătă în prima finală de Grand Slam a anului
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 07:56, Sport

Sabalenka a avansat în a patra finală consecutivă a Australian Open după ce a învins-o pe Elina Svitolina în semifinale. Ea o va înfrunta pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 5, care a învins-o pe Jessica Pegula.

Indiferent de rezultatul meciului, Sabalenka va rămâne pe locul 1 în clasamentul WTA, întrucât și-a egalat performanța de la Australian Open 2025.

Campioana va primi o sumă record de aproximativ 2,75 milioane de dolari americani, în timp ce finalista va câștiga un cec de 1,44 milioane de dolari americani, scrie wtatennis.com.

Rybakina a învins-o recent pe Sabalenka cu 6-3, 7-6(0) în finala WTA Finals Riyadh 2025.

Meciul este o revanșă a finalei Australian Open 2023, câștigată de Sabalenka cu 4-6, 6-3, 6-4.

„Nu este ușor să joci împotriva ei, dar avem o istorie grozavă. Este o jucătoare incredibilă. Am avut multe bătălii grozave, am jucat multe finale”, a spus Sabalenka.

„Ultimul meci pe care l-am jucat aici a fost foarte strâns”, a declarat Rybakina presei despre finala din 2023.

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor