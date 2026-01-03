Stan Wawrinka, victorie în primul meci din 2026, an în care se va retrage din circuit

Stan Wawrinka, în vârstă de 40 de ani, locul 157 în clasamentul ATP, a rezistat în cele peste trei ore ale primul său meci din 2026.

Triplul campion de Grand Slam la simplu, Wawrinka, l-a învins pe francezul Arthur Rinderknech, care ocupă locul 29 în clasament.

Wawrinka a anunțat în decembrie că acest an va fi ultimul său în turneul ATP.

Înaintea primului său meci, Wawrinka a declarat că speră să revină în top 100 înainte de a se retrage. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 3, obținut când a câștigat Australian Open în 2014.

„Sunt mulțumit de decizia (de a mă retrage) și mă simt împăcat cu ea”, a declarat Wawrinka, citat de AP.

United Cup este unul dintre numeroasele turnee care se vor disputa în următoarele două săptămâni în Australia, înaintea Australian Open, care începe la Melbourne pe 18 ianuarie.