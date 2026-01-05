Prima pagină » Sport » United Cup 2026. Jakub Mensik îl învinge pe Casper Ruud și Cehia elimină Norvegia

Tenismenul ceh Jakub Mensik a adus luni victoria Cehiei în confruntarea cu Norvegia de la United Cup 2026, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud, jucător din Top 20 ATP, scor 7-5, 7-6(6), într-un meci disputat la Sydney, Australia. Norvegia este eliminată, astfel, din faza grupelor.
15 April 2025, Bavaria, Munich: Czech tennis player Jakub Mensik plays a forehand return against Germany's Yannick Hanfmann during their men's singles round of 32 tennis match at the Bavarian International Tennis Championships in Munich. Photo: Tom Weller/dpa
Petre Apostol
05 ian. 2026, 09:06, Sport

Aflat la debutul său în competiția United Cup și la primul meci al sezonului, Mensik a închis întâlnirea dintre cele două echipe. Barbora Krejcikova se impusese anterior în fața Malenei Helgo. Cehia a câștigat astfel duelul din Grupa D cu 2-0, eliminând Norvegia, care a ajuns la două înfrângeri consecutive, după eșecul cu Australia.

Mensik, locul 18 ATP, a gestionat momentele-cheie ale partidei, reușind break-ul decisiv la 5-5 în primul set. A revenit spectaculos în tie-break-ul setului secund, unde a întors de la 3-5 și a salvat o minge de set.

Cehul a încheiat meciul cu 16 ași și un procentaj de 78% al punctelor câștigate cu primul serviciu.

La 20 de ani și patru luni, Mensik a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria United Cup care obține o victorie la simplu masculin. Totodată, el și-a mărit avantajul direct cu Ruud la 2-0, după succesul obținut anterior la Australian Open 2025.

Barbora Krejcikova a adus primul punct în confruntarea cu Norvegia de la United Cup

În meciul feminin, Barbora Krejcikova, dublă campioană de Grand Slam, a câștigat la debutul său în competiție. Ea a învins-o pe Malene Helgo cu 6-4, 6-3. Revenită după o perioadă lungă marcată de accidentări, Krejcikova a evoluat cu bandaj la genunchiul stâng și a controlat partida după un start ezitant.

Cehia a completat succesul cu Norvegia câștigând și meciul de dublu mixt. Perechea Krejcikova/Pavlasek s-a impus în două seturi cu Eikeri/Durasovic, scor 7-5, 6-2.

Australia și Cehia se vor confrunta în duel direct pentru prima poziție din Grupa D, marți dimineață.

