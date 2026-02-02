Casper Ruud, numărul 13 în clasamentul ATP, a devenit tată

Casper Ruud și soția sa, Maria, au anunțat că fiica lor s-a născut pe 30 ianuarie.

Jucătorul a postat duminică pe rețelele de socializare confirmând vestea.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultimele două săptămâni”, a scris Ruud pe Instagram. „Maria și bebelușul nostru se simt foarte bine”, a adăugat el.

Ruud a vorbit luna trecută pentru ATPTour.com despre bucuria de a deveni tată pentru prima dată.

„Va fi un nou mod de viață în turneu și abia aștept asta, știind cât de apropiat am fost de propria familie, de tatăl meu și de mama mea. Sper să devin și eu un părinte bun”, a spus el.