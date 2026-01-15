Prima pagină » Social » O fată din Deva nu s-a mai dus de la școală acasă, ci la Poliție: a spus că tatăl vitreg o agresează

O fată din Deva nu s-a mai dus de la școală acasă, ci la Poliție, unde a relatat că tatăl vitreg o agresează. Bărbatul de 46 de ani a fost reținut.
Foto Pixabay
Laura Buciu
15 ian. 2026, 11:51, Social

Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, miercuri, în jurul orei 17:10, de o femeie, cu privire la faptul că fiica sa în vârstă de 15 ani, din Deva, nu a revenit la domiciliu de la școala unde își desfășoară studiile.

Ulterior, copila s-a prezentat la sediul poliției, unde a reclamat faptul că ar fi fost agresată fizic, în luna octombrie 2025, de către tatăl său vitreg, un bărbat de 46 de ani, din Deva.

„În urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit existența unui risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, prin care s-a dispus păstrarea unei distanțe minime de 100 de metri față de victimă. De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat faptul că minora ar fi fost atinsă de către bărbatul de 46 de ani în zonele intime. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și agresiune sexuală asupra unui minor”, transmite, joi, Poliția Hunedoara.

În baza probatoriului administrat, a fost dispusă reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva cu propuneri corespunzătoare.

 

