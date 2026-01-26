Ben Shelton îl învinge pe Casper Ruud și se califică în sferturile de finală la Australian Open

Ben Shelton s-a impus în patru seturi în duelul cu Ruud, scor 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Partida din optimile de finală a durat aproape trei ore.

Shelton, în vârstă de 23 de ani, a revenit după pierderea primului set și a demonstrat o versatilitate tot mai evidentă în jocul său. A combinat apărarea solidă cu atacuri explozive și o eficiență remarcabilă la fileu.

Americanul a câștigat 97% dintre punctele jucate la fileu (29/30), potrivit datelor Infosys ale ATP. A cedat doar trei puncte pe propriul serviciu în setul al patrulea.

„Atmosfera este totul pentru mine. Îmi place competiția, îmi place energia publicului. De la prima mea participare m-am îndrăgostit de acest turneu, este unul dintre preferatele mele”, a declarat Shelton după meci.

Casper Ruud a început în forță partida, dominând la serviciu în primul set. Erorile apărute pe propriul serviciu în seturile doi și trei i-au permis lui Shelton să preia controlul jocului.

După ce a trecut în avantaj, americanul a ridicat nivelul și a închis meciul autoritar.

Pentru Ben Shelton, aceasta este a treia calificare în sferturile de finală ale Australian Open, la doar a patra participare pe tabloul principal.

În faza următoare, el îl va întâlni pe Jannik Sinner, numărul 2 mondial și dublu campion la Melbourne.

De cealaltă parte, Ruud, finalist de două ori în turneele majore, părăsește competiția după prima sa prezență în optimile Australian Open din 2021 încoace.

Ruud se va întoarce în Norvegia, unde el și soția sa, Maria, așteaptă nașterea unei fetițe.