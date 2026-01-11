Bublik intră în Top 10 după ce a căștigat titlul de la Hong Kong

Bublik s-a impus cu 7-6(2), 6-3 și va debuta în Top 10 în clasamentul PIF ATP luni, devenind primul jucător din Kazahstan care intră în Top 10.

„Singurul obiectiv pentru acest sezon era să ajung în Top 10 și, în prima săptămână, am câștigat titlul și am intrat în Top 10”, a declarat Bublik, citat de atptour.com.

„Dacă mi-ai fi spus asta în aprilie anul trecut, nu te-aș fi crezut niciodată. Dar este o plăcere și sper să continui în același mod”, a adăugat el.

Bublik a avut o a doua jumătate de sezon remarcabilă, câștigând trofee la Halle, Gstaad, Kitzbuhel și Hangzhou. În primul său turneu din noul an, jucătorul de 28 de ani a continuat de unde a rămas, pierzând doar un set la ATP 250 din Hong Kong.

Musetti își propusese să câștige primul său titlu de la victoria de la Napoli din 2022.

În ciuda înfrângerii, Musetti va urca luni pentru prima dată în top 5 în clasamentul PIF ATP. El este al treilea italian care realizează această performanță.

Tot duminică, Daniil Medvedev a câștigat titlul la Brisbane, unde l-a învins pe Brandon Nakashima cu 6-2, 7-6(1).