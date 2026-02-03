Prima pagină » Sport » Sancțiune dură pentru Inter după meciul cu Cremonese: fanii au interdicție la meciurile din deplasare

Sancțiune dură pentru Inter după meciul cu Cremonese: fanii au interdicție la meciurile din deplasare

Ministerul italian de Interne a impus marți o interdicție de deplasare pentru suporterii lui Inter Milano până pe 23 martie, după ce o petardă aruncată din tribune a căzut lângă portarul lui Cremonese, Emil Audero, în timpul meciului de duminică.
Sancțiune dură pentru Inter după meciul cu Cremonese: fanii au interdicție la meciurile din deplasare
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
03 feb. 2026, 16:11, Sport

Decizia Ministerului italian de Interne prevede, de asemenea, interzicerea vânzării de bilete către rezidenții din Lombardia, regiunea din nordul Italiei în care se află Milano, pentru meciurile de campionat ale lui Inter în deplasare la Sassuolo, Lecce și Fiorentina, relatează Reuters.

Autoritățile italiene au transmis că măsura „are ca scop garantarea protejării ordinii și siguranței publice și prevenirea repetării unor episoade care ar putea compromite desfășurarea normală a evenimentelor sportive”.

Derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie, este exclus de la interdicție, deoarece nu implică deplasarea suporterilor, a precizat ministerul.

Echipa antrenată de Cristian Chivu are un avans de opt puncte în fruntea clasamentului.

Fanul Interului care a aruncat cu o petardă pe terenul de joc în timpul meciului cu Cremonese a rămas fără trei degete, a scris Gazzetta dello Sport.

