Niko Kovac spune că Inter este mai bună sub comanda lui Cristi Chivu

Kovac a spus că Interul lui Chivu, care e lider în Serie A, a păstrat cele mai bune elemente ale fotbalului italian tradițional, dar reprezintă în același timp o amenințare „modernă”, relatează AFP.

„În trecut erau dominanți la posesie, dar acum s-au adaptat și au adăugat un joc de tranziție foarte rapid. Trebuie să fim atenți la acest lucru”, a spus Kovac.

„De obicei spui că italienii joacă mingea la picior, sunt tehnici, dar puțin mai lenți, însă în acest moment Inter este o echipă foarte dinamică și modernă”, a adăugat antrenorul Borussiei Dortmund.

Dortmund are 11 puncte în Liga Campionilor, iar Inter are 12, înaintea ultimei etape. Ambele echipe ar putea, teoretic, să se califice direct în optimile de finală și să evite play-off-ul cu o victorie, dar au nevoie și de alte rezultate favorabile.

„Întâlnim o echipă în formă, care pierde foarte rar pe teren propriu”, a spus Chivu. Dortmund a pierdut un singur meci din ultimele 21 disputate acasă în Liga Campionilor.

La Dortmund, Niklas Süle și Marcel Sabitzer sunt accidentați. De partea cealaltă, Chivu a confirmat că Nicolò Barella va lipsi, dar spune că Lautaro Martínez are șanse să joace.