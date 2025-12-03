Decizie. Meciul România–Ungaria mutat pe alt post. Iată ce post trasmite România-Ungaria

Motivul mutării ține de programul încărcat din fotbalul intern. Miercuri este zi de Cupă în fotbalul românesc, iar partida Farul – Dinamo, programată de la ora 18:30, se va suprapune cu Ungaria – România și va fi transmisă pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Astfel, duelul decisiv de la handbal a fost împins pe canalele secundare ale celor două televiziuni.

Dacă duelul cu Danemarca, din grupa preliminară, a fost transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, pentru confruntarea cu Ungaria a fost luată o decizie de grilă. Meciul naționalei de handbal se va vedea pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Chiar dacă meciul a fost mutat, miza pentru România rămâne uriașă. Naționala României începe grupa principală cu două puncte, în timp ce Ungaria are 4 puncte, la fel ca Danemarca, liderul grupei principale 1. Pentru a avea șanse reale la primele două locuri, care duc în sferturile de finală, România este obligată să câștige duelul cu rivala din Ungaria.

După duelul cu Ungaria, „tricolorele” vor întâlni Elveția și Senegal în grupa principală. România pleacă, pe hârtie, cu prima șansă în aceste două confruntări, însă fără puncte obținute miercuri în fața Ungariei, calculele pentru sferturi devin mult mai complicate.

Detalii în partidă vor fi disponibile sub format LIVE TEXT pe Mediafax.