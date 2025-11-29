România obține a doua victorie la Mondial și se califică în grupele principale după 31-27 cu Japonia

Echipa feminină de handbal a României a bifat sâmbătă seară a doua victorie consecutivă la Campionatul Mondial din 2025, după ce a trecut de Japonia cu 31-27 (16–14) în Ahoy Arena din Rotterdam.

Tricolorele, venite după succesul clar în fața Croației, și-au confirmat forma bună și au obținut calificarea matematică în faza superioară a competiției.

Sorina-Maria Grozav și Lorena-Gabriela Ostase au fost cele mai bune marcatoare ale echipei pregătite de Ovidiu Mihăilă, fiecare cu câte 8 goluri.

Eva Kerekes, Andreea-Cristina Popa și Ioana-Rebeca Necula au înscris câte 3 goluri, în timp ce Mihaela Andreea Mihai și Elena Roșu au contribuit cu câte 2 reușite.

Alisia Lorena Boiciuc și Sonia-Mariana Seraficeanu au completat tabela marcatoarelor.

În poartă, Bianca Curmenț a închis de patru ori (27% eficiență), iar Yuliya Dumanska a reușit cinci intervenții (24%).

Cu 4 puncte din primele două meciuri, România este deja calificată în grupele principale.

Tricolorele vor disputa ultimul joc din Grupa A împotriva Danemarcei, favorita seriei, pe 1 decembrie, de la ora 21:30, tot la Rotterdam.