România a obținut o victorie clară în prima partidă de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin

Partida România-Croația s-a disputat joi seara pe arena Ahoy din Rotterdam, Olanda. România a câștigat fără emoții, scor 33-24, la pauză 13-12.

Sâmbătă, România se va confrunta cu Japonia, iar luni va întâlni Danemarca.

În cea de a doua partidă a grupei, tot marți seara se vor întâlni Danemarca și Japonia.

Primele trei echipe din fiecare din cele opt grupe se vor califica în faza superioară a competiției. Ca urmare, România este aproape calificată în faza următoare.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2025 este a XXVII-a ediție a turneului organizat de Federația Internațională de Handbal (IHF). Competiția care se va termina pe 14 decembrie se desfășoară în Germania și Olanda.