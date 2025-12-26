Prima pagină » Sport » SCM Vâlcea dă lovitura: Internațională franceză cu palmares european semnează pe 3 ani

SCM Vâlcea dă lovitura: Internațională franceză cu palmares european semnează pe 3 ani

SCM Râmnicu Vâlcea anunță un nou transfer. Jucătoarea franceză Marie-Hélène Sajka, componentă a lotului național al Franței și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial, se alătură oficial clubului vâlcean cu începutul sezonului următor.
Andreea Tobias
26 dec. 2025, 12:16, Sport

Marie-Hélène Sajka vine la SCM Vâlcea de la OGC Nice și a semnat un contract valabil până în 2028. Jucătoarea de 185 cm evoluează pe postul de inter dreapta și este o sportivă cu mare experiență în competițiile internaționale.

Sajka are în palmares formații de top european, printre care Metz Handball, Nykøbing Falster HK sau Neptunes de Nantes. În acest final de an, a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial alături de naționala Franței.

Aruncare puternică și activism în apărare

Marie-Hélène are o aruncare puternică, preferă șuturile de la distanță și se implică foarte mult în apărare. Sportiva a declarat că își pune mereu echipa pe primul loc și luptă pentru grup, cu obiectivul de a obține cele mai bune rezultate.

În afara terenului, studiază pentru a deveni profesoară de limba franceză și este pasionată de învățarea limbilor străine. Se caracterizează ca fiind o fire deschisă, sociabilă, căreia îi place să petreacă timp cu prietenii și familia.

De asemenea, urmărește baschetul, în special echipa logodnicului ei, se bucură de muzică, iubește pisicile și lectura, în special pe plajă.

„Aștept cu încredere noul sezon”

„Aștept cu încredere noul sezon să joc pentru Vâlcea. Cunosc atmosfera creată de fani în arenă deoarece am jucat acolo în urmă cu trei ani, motiv pentru care vreau să-i cunosc, astfel voi încerca să învăț limba română pentru o adaptare rapidă”, a declarat Marie-Hélène Sajka.

