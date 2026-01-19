Prima pagină » Sport » Handbal. SCM Râmnicu Vâlcea anunță transferul extremei Zoë Sprengers, din naționala Țărilor de Jos

Handbal. SCM Râmnicu Vâlcea anunță transferul extremei Zoë Sprengers, din naționala Țărilor de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat luni transferul extremei stânga Zoë Sprengers (26 de ani), jucătoare de bază a naționalei din Țările de Jos, care va îmbrăca tricoul clubului din vara acestui an. Contractul este valabil până în 2028.
sursă foto: SCM Râmnicu Vâlcea
Petre Apostol
19 ian. 2026, 11:03, Sport

Sprengers sosește de la Team Esbjerg și a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru Borussia Dortmund și Nykøbing Falster. Din 2021 este o prezență constantă în reprezentativa țării sale, una dintre echipele de elită ale handbalului mondial.

„Printre calitățile sale forte enumerăm viteza, anticiparea jocului și eficiență unu la unu. Constanța din joc i-a adus o recunoaștere certă ca fiind una dintre cele mai interesante extreme din circuitul european”, se arată în comunicatul clubului din Vâlcea.

Transferul său aduce un plus ofensiv important pentru club, acoperind poziția rămasă liberă după plecarea lui Anniken.

„Sunt bucuroasă să joc pentru Vâlcea și abia aștept să cunosc coechipierele și suporterii. Aștept cu nerăbdare să luptăm pentru obiectivele propuse în sezonul care va urma și să le îndeplinim împreună”, a declarat Sprengers.

SCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 5 în clasamentul din Liga Florilor, în momentul de față, cu 13 puncte, după succesul la limită înregistrat duminică seară împotriva HC Dunărea Brăila.Zoe Sore

