Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026

Găzduit în comun de Danemarca, Suedia și Norvegia, campionatul va evidenția handbalul de excepție, și pasiunea nordică puternică pentru acest sport, devenind scena perfectă pentru o nouă ediție spectaculoasă a turneului.

Cel mai bun handbal pe care Europa îl are de oferit

EHF EURO Masculin 2026, desfășurat între 15 ianuarie și 1 februarie 2026, va reuni 24 de echipe naționale care vor concura pentru cele mai înalte distincții ale handbalului european. Cu foști campioni, aspiranți la titlu și mulți dintre cei mai buni jucători din lume pe teren, turneul promite meciuri intense, momente dramatice și performanțe de elită pe toată durata competiției.

