Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026

Cele mai bune națiuni europene de handbal sunt pregătite de o nouă luptă pentru glorie Ianuarie 2026 va aduce din nou Europa împreună prin handbal de cel mai înalt nivel. EHF EURO Masculin 2026 promite competiție palpitantă, sportivi de clasă mondială și momente de neuitat, oferite de cele mai bune echipe naționale în lupta pentru unul dintre cele mai prestigioase trofee din sportul european.
Mediafax
15 ian. 2026

Găzduit în comun de Danemarca, Suedia și Norvegia, campionatul va evidenția handbalul de excepție, și pasiunea nordică puternică pentru acest sport, devenind scena perfectă pentru o nouă ediție spectaculoasă a turneului.

Cel mai bun handbal pe care Europa îl are de oferit

EHF EURO Masculin 2026, desfășurat între 15 ianuarie și 1 februarie 2026, va reuni 24 de echipe naționale care vor concura pentru cele mai înalte distincții ale handbalului european. Cu foști campioni, aspiranți la titlu și mulți dintre cei mai buni jucători din lume pe teren, turneul promite meciuri intense, momente dramatice și performanțe de elită pe toată durata competiției.

