Contul X al căpitanului lui Manchester United, spart. Hackerii au publicat un mesaj împotriva proprietarilor clubului

Contul X al căpitanului lui Manchester United, Bruno Fernandes, a fost spart, a anunțat clubul, potrivit Sky News. Reacția a fost publicată după ce duminică a apărut un mesaj prin care erau criticați proprietarii clubului.

Postarea a fost una dintre numeroasele care au apărut pe contul jucătorului în vârstă de 31 de ani după ce United a fost eliminată din Cupa FA. Pe contul de socializare al lui Fernandes, care are peste 4,5 milioane de urmăritori, a apărut mesajul „Hai să scăpăm de INEOS”.

Ineos este compania deținută de miliardarul britanic Sir Jim Ratcliffe. Omul de afaceri este proprietarul minoritar al lui United și responsabil cu operațiunile de fotbal.

Postarea, vizualizată de peste 84.000 de ori, a fost eliminată de pe contul jucătorului. Tot pe X, clubul a confirmat faptul că hackerii au spart contul lui Fernandes și a îndemnat suporterii să „nu interacționeze cu niciuna dintre postări”.

Contul a fost spart după eliminarea lui United din FA Cup

Mesajul fals de pe profilul internaționalului portughez în vârstă de 31 de ani a apărut la doar câteva ore după ce United a fost eliminată din Cupa FA (FA Cup). Duminică, Manchester United a fost eliminată de Brighton, într-o partidă disputată pe Old Trafford.

Fostul mijlocaș al lui United, Darren Fletcher, care este antrenorul echipei de tineret, a preluat conducerea primei echipe în urma demiterii antrenorului Ruben Amorim pe 5 ianuarie.

Totuși, înfrângerea cu Brighton ar putea fi ultimul meci al lui Fletcher la cârma echipei mari. Doi foști mari jucători, Ole Gunnar Solskjaer și Michael Carrick, sunt principalii candidați pentru a prelua postul.