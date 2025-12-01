Prima pagină » Sport » Cine transmite la TV duelul România – Danemarca de la Campionatul Mondial de handbal feminin

Cine transmite la TV duelul România – Danemarca de la Campionatul Mondial de handbal feminin

România va înfrunta luni seară selecționata Danemarcei, într-un duel decisiv pentru primul loc în grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin.
Sursa foto: Sorin Pană/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
01 dec. 2025, 16:22, Sport

Meciul dintre România și Danemarca va avea loc în Ahoy Arena din Rotterdam, din Țările de Jos, de la ora 21:30.

Naționala feminină și-a atins deja primul obiectiv al turneului: a învins Japonia și Croația și a obținut calificarea în grupele principale, asigurându-și totodată cel puțin două puncte în faza următoare.

Danemarca a câștigat ultimele șase confruntări directe, inclusiv un categoric 39-23 la ediția precedentă a Campionatului Mondial.

Partida va fi difuzată în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul grupei A

1. Danemarca 4 puncte; 71-43 golaveraj
2. România 4; 64-51
3. Croația 0; 48-68
4. Japonia 0; 46-67

Rezultate Grupa A:

România – Croația 33-24

Danemarca – Japonia 36-19

România – Japonia 31-27

Croația – Danemarca 24-35

Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin:

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Coordonatoare: Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Rebeca Necula (Râmnicu Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Râmnicu Vâlcea)

