Site-urile guvernului din Danemarca, lovite de un atac cibernetic. Grupul care a revendicat două dintre atacuri

Site-urile web ale guvernului, dar și ale unor companii din domeniul Apărării au fost indisponibile din cauza unui atac cibernetic de tip DDoS, care blochează accesul utilizatorului pe site din cauza supraîncărcării serverelor cu trafic.

Potrivit Agenției Protecției Civile, citată de AFP, „mai multe companii și site-uri web daneze se confruntă cu întreruperi și perturbări ale funcționării din cauza atacurilor DDoS”.

Agenția daneză a precizat și că „urmărește îndeaproape situația”, alături de serviciile de informații militare din Danemarca.

Atacul a fost confirmat și de Grupul danez de Apărare Terma. Purtătorul de cuvânt al grupului, Tobias Brun-Falkencrone, a precizat că este „prea devreme” pentru a identifica autorul atacului.

„Suntem bine pregătiți pentru a face față acestui tip de atac cibernetic și am acționat rapid. Nu au existat breșe de securitate și nu s-au pierdut date”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Terma.

Responsabilitatea atacului a fost asumată de Grupul de hackeri pro-ruși NoName057. Atacurile organizate de grup au vizat site-ul web al Ministerului Transporturilor din Danemarca, dar și portalul de stat Borger.dk.

Nu este primul incident de acest gen revendicat de hackerii ruși. Același grup s-a declarat responsabil asupra site-ului oficial al Ministerului Apărării din Finlanda, precum și alte site-uri oficiale.

De asemenea, alți hackeri ruși au fost implicați în scurgerea unor date sensibile despre personalul militar din Ucraina. Datele au fost furate și făcute publice pe servere din Slovacia.