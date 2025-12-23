Motivul pentru care Danemarca este a doua cea mai fericită țară din lume. Nu este vorba de bani, nici de succesul profesional

Cele mai fericite țări din lume, potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2025, sunt în mod constant statele situate în nordul Europei. Finlanda conduce clasamentul pentru al optulea an consecutiv, urmată îndeaproape de Danemarca, Islanda și Suedia, iar Țările de Jos, Costa Rica și Mexic completează primele poziții. Clasamentul se bazează pe factori precum sprijinul social, PIB-ul pe cap de locuitor, libertatea, generozitatea și nivelul scăzut al corupției, notează La Vanguardia.

Fericirea este una dintre cele mai comune aspirații ale oamenilor, dar, dacă întrebi pe oricine, îți va spune și că este una dintre cele mai greu de atins. Motivul este simplu: puțini înțeleg că fericirea nu este legată de succes, de lucrurile pe care le poți deține sau de absența permanentă a disconfortului.

Există un lucru care plasează Danemarca printre primele zece cele mai fericite țări din lume și nu are nicio legătură cu faptul că este una dintre cele mai bogate țări din Europa în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, adică bogăția per persoană.

Secretul Danemarcei, spun experții, este mult mai simplu: învățarea și dezvoltarea empatiei încă din copilărie. Valori precum compasiunea și conexiunea umană sunt predate de la vârste fragede, ceea ce favorizează relații interpersonale pozitive și o mai bună rezolvare a conflictelor la vârsta adultă.

Conceptul nostru despre fericire este adesea stereotipizat și, în plus, a fost învățat și interiorizat social

Valori care, în alte țări, par rezervate unor perioade precum Crăciunul sunt prezente în Danemarca tot timpul, în fiecare zi. Învățarea și practicarea trăsăturilor precum compasiunea și empatia reprezintă o activitate pe care toți o dezvoltă, fiind prezentă încă din 1993 în programa școlară daneză, prin materii dedicate învățării socio-emoționale.

Așa cum explică Jessica Alexander, expertă în creșterea copiilor și cercetătoare culturală, pentru Special Broadcasting Service (SBS) din Australia, aceasta este o practică pe care danezii o consideră „fundamentală” pentru dezvoltare.

„Danezii cred că, dacă nu te simți bine, nu înveți bine”, subliniază ea. „Există convingerea generală că starea noastră de bine este strâns legată de sentimentul de apartenență și de modul în care ne raportăm la ceilalți”, explică Jessica Alexander.

Aceste cursuri sunt considerate piloni esențiali ai dezvoltării, deoarece îi învață pe copii abilități precum inteligența emoțională, dezvoltarea rezilienței, cooperarea și ascultarea activă.

„Cred că cea mai mare schimbare de mentalitate pe care am experimentat-o este nevoia foarte mare a copiilor de a fi ajutați în relațiile lor sociale”, afirmă experta, care explică faptul că acest lucru este util și în cazurile de bullying. „Dacă nu învățăm asta de mici, devenim copii mari”, spune ea.

Cercetări academice din psihologia socială, Ishtiyaq et al., 2024, publicate în revista de specialitate International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), arată constant că empatia este strâns legată de comportamentele prosociale, precum ajutorul, altruismul și generozitatea. Persoanele cu niveluri mai ridicate de empatie tind să acționeze mai prosocial, cu rezultate semnificative din punct de vedere statistic. Această concluzie ajută la înțelegerea motivului pentru care societăți precum cea daneză promovează empatia socială încă de la vârste fragede, înregistrând astfel niveluri ridicate de generozitate și stare de bine.

Mulți oameni asociază fericirea cu o țintă de atins, pierzând conexiunea cu prezentul și cu cei din jur

Alți cercetători au legat acest model danez de învățare a empatiei de niveluri mai ridicate de reziliență emoțională, de o conexiune socială mai puternică și chiar de rezultate academice mai bune.

„Metoda daneză se concentrează foarte mult pe un sentiment de fericire care vine din interior. Asta înseamnă, în esență, că te simți bine cu tine însuți, indiferent de laudele pe care le primești”, insistă Jessica Alexander.

Acest tip de fericire este strâns legat de valori și de sensul vieții fiecărei persoane. Mai exact, viața capătă semnificație în funcție de ceea ce este important pentru fiecare individ. În același timp, această fericire este legată de o viață trăită cu implicare, pentru că trebuie să existe coerență între ceea ce suntem și ceea ce facem.