La ce oră se joacă și cine transmite Romania-Japonia la Campionatul Mondial de Handbal

România a debutat cu succes la Campionatul Mondial de handbal feminin, învingând Croația cu scorul de 33-24. Turneul se desfășoară între 26 noiembrie și 14 decembrie, fiind găzduit de Țările de Jos și Germania.

Miza meciului cu Japonia

Deși calificarea în faza următoare este aproape sigură, meciul de sâmbătă împotriva Japoniei are o importanță majoră, scrie flashscore.ro. Japonia a pierdut categoric partida inaugurală cu Danemarca, scor 19-36.

Avantaj pentru grupa principală

O victorie împotriva Japoniei ar aduce României cel puțin două puncte în grupa principală, unde va întâlni probabil Ungaria, Elveția și Senegalul. Punctele obținute în acest meci sunt esențiale pentru calificarea în sferturile de finală.

Strategia și mesajul selecționerului

Selecționerul Ovidiu Mihăilă subliniază importanța concentrării și adaptabilității: „Le-am spus, adaptabilitatea este foarte importantă la un Campionat Mondial. E important să ne păstrăm personalitatea…”

Mihăilă a recunoscut că Japonia este o echipă greu de citit și a cerut un nivel fizic ridicat din partea jucătoarelor.

Favoritele turneului

Principalele favorite ale turneului sunt Norvegia (campioana europeană și olimpică en-titre), Danemarca (vicecampioana europeană) și Franța (campioana mondială en-titre).

Palmaresul României

România se mândrește cu o istorie impresionantă la Campionatele Mondiale:

Campioană mondială în 1962

Medalie de argint în 1973 și 2005

Locul 3 în 2015

Poziția a 12-a la precedenta ediție

România este singura echipă care a participat la toate edițiile turneului final.

Programul meciurilor României

27 noiembrie: România – Croația 33-24

29 noiembrie, ora 19:00: România – Japonia

1 decembrie, ora 21:30: Danemarca – România

Partida România – Croația va fi transmisă sâmbătă de la ora 19:00 pe Digisport 1 și Prima Sport 1.