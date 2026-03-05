Disciplina, sportul de masă și campionii de dincolo de ecrane. G4Media lansează podcastul „Start Now!”

„Start now!” îi aduce în studioul G4Media pe acei oameni care cad și se ridică în tăcere, fără reflectoare și fără promisiunea unei medalii.

Primul invitat este Oana Marina. Artist plastic și profesoară, Oana a descoperit alergarea montană ca pe o „scăpare” în timpul pandemiei de Covid-19. A transformat mai apoi nevoia de reconectare cu natura într-o pasiune care îi testează limitele la fiecare pas.

De la primele alergări prin județul Bihor și până la cursele impresionante de 160 de kilometri, parcursul Oanei este unul al dezvoltării constante.

Campionii de lângă noi

„Start now!” își propune să-i aducă în studioul G4Media pe acei „campioni de lângă noi”, oameni care trec de cele mai multe ori neobservați în parcuri sau pe pistele de biciclete. Campioni fără podium, dar cu o disciplină care inspiră.

Persoane care se trezesc dimineața devreme pentru a avea timp să alerge sau să meargă cu bicicleta înainte de a se duce la munca zilnică.

Mult curaj, muncă, răbdare și răsplată care nu se măsoară în trofee, ci în echilibru și puterea de a merge mai departe indiferent cât ar fi de greu.

Comunitățile locale de sportivi amatori și „drumul care nu se vede”.

Podcastul va fi difuzat de două ori pe lună și va fi disponibil pe site-ul G4Media.ro și pe contul de YouTube dedicat al publicației.

Adrian Ilincescu are 20 de ani de experiență în presa centrală, el activând de-a lungul timpului la Curentul, HotNews.ro și G4Media. În toată această perioadă, el a acoperit constant domeniul sportului.

A fost coordonatorul departamentului sport de la HotNews.ro preț de 16 ani (din 2008 și până în vara lui 2024), iar din octombrie 2024 se ocupă de secțiunea Sport de la G4Media.ro.

Are multiple prezențe la Roland Garros și a văzut de la fața locului primul titlu de Grand Slam al Simonei Halep din 2018.