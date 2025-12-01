Mesaje ale campionilor de Ziua României. David Popovici: Mândru să te reprezint

„La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris David Popovici pe Facebook, unde a publicat și o fotografie în care ține în mâini tricolorul.

„Mândru să reprezint România și să port drapelul peste tot în lume”, a scris pe rețelele de socializare și Constantin Popovici, multiplu campion la sărituri în apă de la înălțime.

Și Nadia Comăneci a transmis pe Facebook: „La multi ani, Romania!”.

„Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”, a fost mesajul lui Gheorghe Hagi de Ziua României.

Un mesaj impresionant a publicat pe Facebook și Gheorghe Popescu: „Am visat să joc pentru tine și am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îți mulțumesc pentru fiecare emoție trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm și să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulți ani, România mea!”.

„Îți mulțumesc pentru identitate, pentru rădăcini și pentru inspirație”, a scris pe rețelele de socializare gimnasta Andreea Răducan, multiplă medaliată la olimpiade, campionate mondiale și europene.