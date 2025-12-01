Prima pagină » Sport » Mesaje ale campionilor de Ziua României. David Popovici: Mândru să te reprezint

Mesaje ale campionilor de Ziua României. David Popovici: Mândru să te reprezint

Mândru să te reprezint, a postat multiplul campion la natație David Popovici de Ziua României, alături de o fotografie cu steagul în mâini. Mulții dintre sportivii români au transmis mesaje emoționante de 1 Decembrie.
Mesaje ale campionilor de Ziua României. David Popovici: Mândru să te reprezint
Foto: Facebook/David Popovici
Cosmin Pirv
01 dec. 2025, 16:05, Sport

„La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris David Popovici pe Facebook, unde a publicat și o fotografie în care ține în mâini tricolorul.

„Mândru să reprezint România și să port drapelul peste tot în lume”, a scris pe rețelele de socializare și Constantin Popovici, multiplu campion la sărituri în apă de la înălțime.

Și Nadia Comăneci a transmis pe Facebook: „La multi ani, Romania!”.

Întotdeauna o mândrie să te reprezint!”, a fost mesajul lui Gheorghe Hagi de Ziua României.

Un mesaj impresionant a publicat pe Facebook și Gheorghe Popescu: „Am visat să joc pentru tine și am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îți mulțumesc pentru fiecare emoție trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa noastră, să o iubim mai mult, să o apărăm și să ne aducem aminte mereu că nicăieri nu-i ca acasă. La mulți ani, România mea!”.

Îți mulțumesc pentru identitate, pentru rădăcini și pentru inspirație”, a scris pe rețelele de socializare gimnasta Andreea Răducan, multiplă medaliată la olimpiade, campionate mondiale și europene.

Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
G4media
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili”
Gandul
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor