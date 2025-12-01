Maia Sandu, mesaj pentru români de Ziua Națională: „Să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”

Maia Sandu a transmis luni, într-o postare pe Facebook, un mesaj de felicitare adresat României cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând”.

Preşedinta Republicii Moldova a mai punctat că avem datoria să onorăm prin fapte eforturile şi sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

„În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, este mesajul transmis de Maia Sandu.