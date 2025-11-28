Mural de 400 de metri pătrați cu David Popovici pe o clădire din Timișoara

Potrivit unui comunicat al asociației E.D.I.T., una dintre inițiatoarele acțiunii, lucrarea ocupă o suprafață de aproximativ 400 mp pe strada Simion Bărnuțiu nr. 29 din Timișoara. Aceasta face parte dintr-un mesaj de promovare a sportului, disciplinei și motivației necesare performanței.

„Vizibil dintr-o zonă intens circulată, acest proiect își propune să inspire trecătorii prin portretul unuia dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului, recunoscut la nivel mondial”, se arată în comunicat.

Conform acestuia, David Popovici este una dintre cele mai importante personalități ale sportului mondial și una dintre vocile cele mai puternice ale sportului românesc. Performanțele sale, alături de disciplina și perseverența cu care se dedică fiecărui obiectiv, îl transformă într-un model pentru generațiile viitoare, motivând tinerii să își urmeze pasiunile.

„Îi încurajez pe toți copiii și tinerii din România să descopere sportul ca pe o sursă de energie și să își urmeze cu încredere visul în orice domeniu aleg”, a declarat David Popovici.

Realizat de artistul RECIS, împreună cu trei asistenți, muralul a prins contur în 15 zile de lucru intens. Compoziția sa, dinamică și expresivă, pune în scenă ideea de sport ca disciplină, efort și progres, reflectând parcursul prin care poate trece orice tânăr în drumul către performanță.

Lucrarea face parte dintr-un proiect al asociației care transformă spațiile urbane în spații de dialog, educație vizuală și motivație.