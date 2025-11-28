Rivalitate inedită în tenis în 2025: Nici măcar Hollywoodul nu ar fi putut scrie scenariul

„Nici măcar Hollywoodul nu ar fi putut scrie scenariul pentru ceea ce s-a întâmplat în acest sezon între Valentin Vacherot și Arthur Rinderknech”, scrie ATPTour într-o cronică dedicată celor mai mari rivalități din tenis în 2025.

Cei doi jucători, care sunt veri, s-au întâlnit în finala Shanghai Masters, reprezentând „una dintre cele mai improbabile povești recente din tenis”

Vacherot, jucătorul din Monaco, a învins în turneu cinci jucători favoriți, inclusiv pe Novak Djokovic, de patru ori campion, în semifinale.

Și francezul Rinderknech a trecut de cinci favoriți în drumul său spre finală.

„După ce francezul și-a asigurat victoria în semifinală împotriva campionului din 2019, Daniil Medvedev, Vacherot a intrat pe teren pentru a-l felicita. Cei doi s-au îmbrățișat emoționați, râzând, zâmbind și chiar plângând în timp ce se gândeau la meciul pentru titlu”, scrie atptour.com.

Vacherot, pe atunci numărul 204 mondial, și-a învins vărul.

„Au fost momente ireale pentru amândoi, pentru familia noastră”, a spus Vacherot, care mai târziu a izbucnit în lacrimi în timp ce își lăuda vărul la ceremonia de premiere. „Din păcate, a existat un singur câștigător. Dar familia noastră a câștigat, și tenisul a câștigat, pentru că povestea pe care tocmai am scris-o este uimitoare. Emoțiile erau peste tot după meci”.

Întâlnire la Paris Masters

La mai puțin de trei săptămâni după confruntarea de la Shanghai, Vacherot și Rinderknech s-au întâlnit din nou la Paris Masters, unde fiecare a primit un wild card pentru tabloul principal.

Partida a avut loc în turul al doilea.

„Cred că ceea ce mă ajută este faptul că mă distrez foarte mult. Toate acestea sunt noi pentru mine”, a declarat Vacherot, care a ajuns în sferturile de finală de la Paris, pentru Tennis Channel. „Acum joc pe scena mare. Nu acum ar trebui să simt presiunea. Aici vreau să fiu”.