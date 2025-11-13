Tenis: Sinner, primul jucător calificat în semifinalele ATP Masters după victoria împotriva lui Zverev

Sinner, campionul en-titre, s-a impus cu 6-4, 6-3 după o oră și 37 de minute împotriva lui Zverev, pe care l-a învins pentru a patra oară în acest sezon în tot atâtea întâlniri, potrivit Le Figaro. Italianul nu a avut probleme în al doilea său meci din Finala ATP 2025 și a obținut a 28-a victorie consecutivă pe terenuri interioare dure, suprafața sa preferată.
„A fost un meci foarte, foarte dificil, dar am servit foarte bine. Din moment ce eu și Sascha ne cunoaștem bine, a trebuit să ne schimbăm tactica obișnuită, așa că schimburile nu au fost poate foarte lungi, dar sunt foarte fericit de această victorie ”, a spus el. El a început finala ATP luni cu o altă victorie clară împotriva canadianului Félix Auger-Aliassime (cap de serie numărul 8) cu 7-5, 6-1.
Ole, Ole, Ole, Ole, Sinner, Sinner 🔊🎟️@janniksin delivers the goods in front of his adoring home fans as he defeats Zverev 6-4 6-3 and qualifies for the semi-finals!#NittoATPFinals pic.twitter.com/OrW8XZcixO
— ATP Tour (@atptour) November 12, 2025
Originar din Alto Adige, regiunea vorbitoare de limbă germană din nord-estul Italiei, va participa în semifinalele turneului Masters pentru al treilea an consecutiv. Anul trecut, a câștigat „Turneul Masters”, care reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului, obținând cinci victorii fără a pierde niciun set.