Sinner și Alcaraz, în cursa pentru Grand Slam-ul epic

Sinner și Alcaraz vizează Grand Slam-ul carierei în 2026. Italianului îi lipsește Roland Garros, spaniolului Australian Open. Cine are mai multe șanse?
Andreea Tobias
27 dec. 2025, 11:58, Sport

Sinner și Alcaraz împart între ei dominația tenisului mondial. În 2026, cei doi rivali vizează Grand Slam-ul carierei, o realizare legendară. Doar opt bărbați au reușit asta în istorie.

Ce le lipsește pentru Grand Slam-ul carierei

Sinner și Alcaraz au împărțit în mod egal ultimele opt turnee de Grand Slam. Jannik Sinner are patru titluri majore, Carlos Alcaraz șase. Ambii au câștigat cel puțin o dată în trei dintre cele patru turnee majore.

Alcaraz vizează Australian Open, singurul turneu major care îi lipsește. Spaniolul nu a trecut niciodată de sferturile de finală la Melbourne. Va trebui să o facă fără Juan Carlos Ferrero, antrenorul său de lungă durată.

Sinner vizează Roland Garros. Italianul a fost foarte aproape să câștige în 2024, deși zgura este suprafața pe care se simte cel mai puțin confortabil.

Grand Slam-ul în același sezon: obiectivul suprem

Adevăratul obiectiv pentru Sinner și Alcaraz este câștigarea tuturor celor patru turnee majore în același sezon. Rod Laver este singurul care a reușit această performanță din 1969, când a început era Open.

Superioritatea evidentă a celor doi față de ceilalți jucători din circuit face acest vis posibil.

Îndoielile lui Alcaraz fără Ferrero

Despărțirea de Ferrero ar putea împiedica visul lui Alcaraz. Nu este clar cum se va descurca spaniolul fără antrenorul care l-a format și l-a ajutat să câștige atât de multe.

Primul Grand Slam al anului 2026 este Australian Open, exact turneul la care a avut întotdeauna cele mai mari dificultăți. Acest lucru ar putea exclude imediat visul său de Grand Slam complet.

Constanța lui Sinner vs dominația lui Alcaraz

Sinner este cel mai constant jucător din lume. A ajuns în patru finale de Grand Slam în 2024. Această calitate este fundamentală pentru câștigarea celor patru turnee cele mai importante din sezon.

Problema pentru Jannik este Alcaraz. Spaniolul l-a învins de patru ori din șase în sezonul trecut și de zece ori din 16 în carieră.

Pentru Grand Slam-ul complet, Sinner și Alcaraz vor trebui probabil să se înfrunte în mai multe finale. Italianul va trebui să-și domine rivalul direct. Altfel, Grand Slam-ul va rămâne un vis.

Partea pozitivă pentru Sinner: Carlos este singura amenințare reală.

