Liderii mondiali Sabalenka și Alcaraz au trecut în turul patru la Australian Open

Numărul 1 mondial în clasamentul ATP, Carlos Alcaraz, a trecut vineri dimineață în trei seturi de italianul Corentin Moutet.

Spaniolul s-a impus cu 6-2, 6-4, 6-1 într-un meci de două ore și șapte minute.

În turul patru, Alcaraz va juca împotriva americanului Tommy Paul. Acesta l-a învins pe Alejandro Davidovich, care s-a retras după ce a pierdut primele două seturi cu 6-1, 6-1.

La feminin, favorita numărul unu, Aryna Sabalenka, a învins-o pe Anastasia Potapova cu 7-6 (4), 7-6 (7), calificându-se în runda a patra a Australian Open.

„A jucat un tenis incredibil”, a spus Sabalenka despre Potapova în interviul televizat de pe teren, potrivit AP.

Sabalenka a câștigat titlul Australian Open în 2023 și 2024 și a fost finalistă acum un an, în fața lui Madison Keys. Sabalenka a câștigat de două ori și US Open.

În alte meciuri la feminin, nr. 17 Victoria Mboko a învins-o pe Clara Tauson, cap de serie nr. 14, cu 7-6 (5), 5-7, 6-3.

La masculin, Daniil Medvedev, numărul 11, a revenit după ce a pierdut două seturi și l-a învins pe Fabian Marozsan din Ungaria cu 6-7 (5), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Medvedev este campionul US Open din 2021.