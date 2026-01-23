Prima pagină » Sport » Liderii mondiali Sabalenka și Alcaraz au trecut în turul patru la Australian Open

Aryna Sabalenka și Carlos Alcaraz au trecut vineri dimineața în turul patru al turneului de Grand Slam Australian Open, după ce au trecut de Anastasia Potapova, respectiv Corentin Moutet.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 07:31, Sport

Numărul 1 mondial în clasamentul ATP, Carlos Alcaraz, a trecut vineri dimineață în trei seturi de italianul Corentin Moutet.

Spaniolul s-a impus cu 6-2, 6-4, 6-1 într-un meci de două ore și șapte minute.

În turul patru, Alcaraz va juca împotriva americanului Tommy Paul. Acesta l-a învins pe Alejandro Davidovich, care s-a retras după ce a pierdut primele două seturi cu 6-1, 6-1.

La feminin, favorita numărul unu, Aryna Sabalenka, a învins-o pe Anastasia Potapova cu 7-6 (4), 7-6 (7), calificându-se în runda a patra a Australian Open.

„A jucat un tenis incredibil”, a spus Sabalenka despre Potapova în interviul televizat de pe teren, potrivit AP.

Sabalenka a câștigat titlul Australian Open în 2023 și 2024 și a fost finalistă acum un an, în fața lui Madison Keys. Sabalenka a câștigat de două ori și US Open.

În alte meciuri la feminin, nr. 17 Victoria Mboko a învins-o pe Clara Tauson, cap de serie nr. 14, cu 7-6 (5), 5-7, 6-3.

La masculin, Daniil Medvedev, numărul 11, a revenit după ce a pierdut două seturi și l-a învins pe Fabian Marozsan din Ungaria cu 6-7 (5), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3. Medvedev este campionul US Open din 2021.

