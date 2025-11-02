Tenismenul Sinner revine pe locul 1 mondial după victoria de la Paris

Italianul va păstra poziția cel puțin până la finala ATP de la Torino, unde îi vor fi deduse punctele pentru victoria din 2024.

„Având în vedere ce s-a întâmplat, este un rezultat incredibil. Evident, sunt fericit să fiu din nou pe locul 1, chiar dacă nu știm pentru cât timp”, a declarat Sinner, după ceremonia de premiere de la Paris.

Revenirea pe prima poziție mondială se adaugă victoriei frumoase obținute în Franța, consolidând dominația italianului în circuitul ATP.

Victoria împotriva lui Felix Auger-Aliassime a avut și o miză suplimentară: dacă canadianul ar fi câștigat titlul, s-ar fi calificat matematic pentru finala ATP, eliminându-l pe Lorenzo Musetti din cursă.

Jannik a avut cuvinte frumoase pentru numărul 2 al tenisului italian: „Sper ca Lorenzo să ajungă la Torino, ar fi minunat pentru Italia: doi jucători la simplu și o pereche la dublu. Suntem o echipă când nu jucăm unul împotriva celuilalt și ne susținem reciproc”.