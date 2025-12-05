Prima pagină » Sport » Sinner și Alcaraz, printre vedetele evenimentului demonstrativ premergător turneului Australian Open

Înaintea startului oficial al turneului de Mare Șlem Australian Open 2026, săptămâna de deschidere va aduce pe terenul de la Rod Laver mai multe meciuri demonstrative cu participarea unor jucători de top, printre care Jannik Sinner, deținătorul trofeului, și liderul mondial Carlos Alcaraz.
Petre Apostol
05 dec. 2025, 09:56, Sport

Alături de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se mai regăsesc Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur și Félix Auger-Aliassime, aflați în Top 8 mondial.

Potrivit programului anunțat vineri de organizatori, evenimentul va debuta marți, 13 ianuarie 2026, cu meciul demonstrativ Zverev – Musetti.

Miercuri, 14 ianuarie, este programat evenimentul special 1 Point Slam, un format inovator cu premiu de un milion de dolari, în care 48 profesioniști, amatori și jucători invitați vor concura într-un sistem knockout, fiecare meci fiind decis de un singur punct. Confirmată este prezența printre participanți a lui Carlos Alcaraz și a lui Nick Kyrgios, care revine la Melbourne după trei ani.

Joi, 15 ianuarie, Alcaraz îl va întâlni pe Alex de Minaur, în timp ce vineri, 16 ianuarie, Sinner va juca împotriva lui Félix Auger-Aliassime.

Meciurile oferă o primă evaluare a pregătirii celor mai importanți favoriți înainte de startul turneului principal, programat între 18 ianuarie și 1 februarie.

Organizatorii au anunțat că fondurile strânse în urma evenimentului vor fi direcționate către Australian Tennis Foundation, care sprijină accesul copiilor dezavantajați la tenis.

