Carlos Alcaraz, la o victorie distanță de locul 1 mondial la sfârșitul anului

Spaniolul s-a impus marți cu 6-7 (2), 7-5, 6-3 la ATP Finals și acum trebuie să câștige fie ultimul meci din grupă împotriva lui Lorenzo Musetti, fie următorul meci din semifinale pentru a termina anul pe locul 1 pentru a doua oară în carieră.

„Sincer, încerc să nu mă gândesc la asta”, a spus Alcaraz, citat de AP. „Dar este foarte dificil să nu te gândești la locul nr. 1”.

Alcaraz a produs 47 de lovituri câștigătoare față de cele 38 ale lui Fritz și a reușit să revină după ce a pierdut primul set, în ciuda celor 14 ași ale adversarului său american.„A fost un meci foarte, foarte dificil”, a spus Alcaraz. „Foarte solicitant fizic. A fost foarte strâns”.

În aceeași grupă a turneului, Lorenzo Musetti l-a învins marți seara pe Alex de Minaur cu 7-5, 3-6, 7-5.

Alcaraz conduce acum grupa Jimmy Connors, înaintea lui Fritz și Musetti, care au 1-1, în timp ce De Minaur este pe ultimul loc, cu 0-2.

Primii doi clasați din fiecare grupă se califică în semifinale.

Sinner conduce grupa sa după ce l-a învins pe Felix Auger-Aliassime în meciul de deschidere de luni.

Dacă Alcaraz nu mai câștigă niciun meci și Jannik Sinner rămâne neînvins și își apără titlul, italianul va termina anul pe locul 1.